Apteeker annab nõu, mis võiks leiduda pühade ajal koduapteegis

Koduapteegis leidub meil alati midagi kurgule. Meie peres on olemas nii imemispastillid kui kurgusprei. Eesmärk on sama, aga asi on maitses.

Samuti on olemas meil midagi traumale, olgu selleks siis elastne side, külmakott (mis täna on universaalne ja sobib vajadusel ka soojakotiks), valu- ja põletikuvastane geel. Kitsamat ja laiemat sidet keegi ikka vajab, kas siis suusatamise, uisutamise, kelgutamise või libisemise järgselt. Talveperioodil kuluvad need ära kergema nihestuse, nikastuse või venituse fikseerimiseks.

Vähem oluline ei ole ka oma seedimise toetamine. Söetablettide asemel on meie koduapteegis ränigeeli kotikesed, mis on väga laia näidustusega – kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhukrambid, kõrvetised, täiskõhutunne. Ennekõike kasutame aga toodet kõhugripi vaevuste leevendamiseks. Seedeensüümid on olemas neil, kes teavad, kuidas nende seedetrakt kogu ettevõtmisele reageerib. Kartul, liha, kapsas ja seened pole aastaringi just kõige kõhusõbralikum kombo. Jõuluajal ei taha aga vanaemale kurba meelt tekitada ja ikka kuhjad kõik korraga taldrikusse – nii on puhitised ja raskustunne kõhus kerged tulema.

Ära unusta ka allergiaid. Ka meie pere ei jäta mandariinide ja kommidega liialdamata. Varuks võivad olla nii tabletid kui kreem nahanähtude leevendamiseks. Kreemi saab valida universaalse, sellise mis sobiks nii pisematele haavadele kui ka allergilisele lööbele (ja varsti jälle saabuvatele putukahammustustele).

Kõige olulisem kõige lõpuks – igapäevaselt kasutatavad ravimid. Kui arst vastutab retsepti kirjutamise eest ja apteeker selle väljastamise eest, siis sina ise vastutad nende olemasolu eest kodus. Õige aeg on värske retsept paluda siis kui viimasest pakist on pool järgi. Jah, pool pakki, mitte tabletti. Retseptide pikendamisega pidid sa tegelema juba mööda saanud esmaspäeval. Kui aga siiski avastad, et midagi on otsakorral, jõuad veel retseptipikendust paluda. Ära kunagi jäta retseptiravimi ostmist sama päeva hommikule kui pead tunni pärast ravimit võtma või pidid tegema seda juba eile õhtul. Apteeki jõudes võid avastada, et retsepti pole, ravimit pole saada ja vaja on arstiga konsulteerida võimaliku vahetuse tegemiseks või veel midagi, mille peale täna ei oska tullagi. Meel on muretu, siis kui igapäevaselt vajaminevad ravimid on piisavas varus kodus olemas.