Tallinna valveapteegid on avatud aadressil Tõnismägi 5 ja Vikerlase 19.

Tallinna Hambakliinik (Toompuiestee 4b) on esmaspäeval, 23. detsembril avatud kell 8–18. Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval, 24.–26. detsembril toimuvad esmaabi vastuvõtud kell 9–14. Aastavahetusel, 31. detsembril on Tallinna Hambakliinik avatud kell 8–18 ja 1. jaanuaril toimuvad esmaabi vastuvõtud kell 10–14. Esmaabi osutavad raviarst ja hambakirurg. Mustakivi kliinik (Mahtra 1) on suletud 24.–26. detsembril, 31. detsembril ja 1. jaanuaril.