Pilt on illustreeriv.

​Kõrvavaigu ummistus tekib, kui kõrvaavva koguneb seda liiga palju või kõveneb nii, et see ei eemaldu loomulikul teel. Kõrvavaik on keha loomulik kaitsemehhanism, mis puhastab, katab ja kaitseb kuulmekäiku, püüdes kinni mustuse ja aeglustades bakterite kasvu.