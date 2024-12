Talvel levinud nakkushaigus, mis põhjustab köha, nohu ja kurguvalu

Inimese metapneumoviirus (hMPV) on levinud hingamisteede viirus, mis kuulub pneumoviiruste perekonda, samasse rühma nagu respiratoorne sünsütiaalviirus (RSV). Viiruse avastasid Hollandi teadlased üle 20 aasta tagasi, kuid uuringud näitavad, et see on põhjustanud hingamisteede nakkusi üle 50 aasta, vahendab WebMD.