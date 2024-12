Apteeker annab nõu, kuidas leevendada jõulustressi

Jõulukuu on algusest lõpuni väga tegus, mis paneb tegutsema nii väiksed kui suured ning võtab kõikidelt inimestelt palju energiat. «Inimesed on erinevad: üks tahab olla väga tubli, toimetada ja organiseerida, teine jällegi selle sigina-sagina eest põgeneda. See on üks keeruline aeg, seda enam et päevad on lühemad kui tavaliselt ja vaatamata sellele kipub uneaega nappima,» sõnab BENU apteegi proviisor Marget Raukas.