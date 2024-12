Iga seitsmes Eestis elav inimene kasutab mõnd närvisüsteemi haiguse ravimit: kuidas kõrvaltoimeid vältida?

Südameapteegi proviisor Gerda Nelis ütles, et närvisüsteemihaiguste raviks kasutatakse erinevaid retseptiravimeid, mille eesmärk on parandada patsiendi elukvaliteeti ja leevendada haiguse sümptomeid. Närvisüsteemi haiguste ravimid on näiteks antidepressandid, antipsühhiootikumid, epilepsia ja parkinsonismi ravimid.

«Maailmas on praegu kasutusel ligi 40 eri antidepressanti ning alati ei ole õige ravimi leidmine lihtne. Sobivaima ravimi ja annuse leidmiseks katsetavad arstid erinevate ravimite mõju inimesele,» kirjeldas proviisor. Tavapraktika on, et arstid lähtuvalt oma teadmistest ja kogemustest soovitavad patsiendile antidepressanti, millega ravi alustatakse. Kuna aga igaüks on erinev, siis on väga keeruline ennustada, kuidas konkreetne inimene ravimile reageerib ning kas see annab soovitud tulemusi

Millised on normaalsed kõrvaltoimed, millised võivad olla ohtlikud?

Proviisor Nelis märkis, et ravimi sobivuse hindamisel on vajalik tähelepanu pöörata sellele, kas tegu on ravimi tavapärase kõrvaltoimega või kõrvalmõjuga, mille puhul vajaks ravimi annus või toimeaine arsti poolt üle vaatamist.

Enamkasutatud antidepressantide toimeaineteks on fluoksetiin, sertraliin ja duloksetiin. Nende kasutamine võib proviisori sõnul põhjustada selliseid kõrvaltoimeid nagu iiveldus, oksendamine, unetus, liigne unisus, peavalu ja ravi alguses ka suuremat ärevust. Levinud on ka seksuaalfunktsiooni häired, nagu libiido langus või erektsiooniprobleemid.