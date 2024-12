Tervisekassa hakkab rahastama uusi raviteenuseid

Tervisekassa on 2025. aasta teenuste loetelu koostamisel olnud keerulise eelarvelise surve all. Võrreldes 2024. aasta eelarvega on tulud vähenenud 52,6 miljoni euro võrra, samal ajal kui kulud on kasvanud 138,1 miljoni euro võrra. Uute teenuste ja haiglaravimite lisamiseks teenuste loetellu on tervisekassa pidanud rakendama efektiivsus- ja kärpemeetmeid.