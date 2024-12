JÕULUNIPID Kuidas hoida jõululauda kattes raha kokku?

Jõuluajal pakutakse head-paremat nii palju, et vahel ei jaksa kõike ära süüa, kuid hiljutisest jõuluteemalisest uuringust selgus, et kaks viiendikku Eesti elanikest sooviksid pühade tähistamisest üle jääva toidu koguseid vähendada. IKEA Eesti toiduosakonna juht Lauri Tomingas jagab kasulikke nippe, kuidas valmistada pidusööki nii, et see ei teeks rahakotti päris tühjaks ja toitu läheks raisku minimaalselt.