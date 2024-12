Kuidas pühade ja pidude ajal alkoholiga mitte liialdada?

Kui järgmisel hommikul on siiski enesetunne halb, tähendab, et sinu organism võitleb mürgiga. Pohmelli puhul on tegu alkoholimürgituse kergema vormiga. Ära joo peale – see ainult lükkab probleemi edasi. Võta aega taastumiseks. Joo rohkelt vedelikku, võta multivitamiine, et taastada joomisega kaotatud vajalikud ained organismis ning pea alkoholist puhkust. Mõtle järgi – kindlasti tasub analüüsida miks sul ei õnnestunud oma kavatsustest alkoholi mitte tarbida või mitte nii palju tarbida, kinni pidada. Kuna alkohol on inimese organismile kahjulik aine, ja aina rohkem teadusuuringuid kinnitab, et pole olemas ohutut kogust, siis peaksid kõik inimesed mõtlema koguste vähendamise peale, vahendab alkoinfo.ee.