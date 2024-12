Psühholoog soovitab: neli sammu pühadestressi ja tülide vähendamiseks

Partnerid saavad teineteist toetada mitmel viisil

2. Alustage õigesti ja kuulake, et mõista

Eesmärk ei ole siiski pingeid täielikult ennetada ja konflikti vältida – see oleks ebarealistlik. Vältimisest hoopis tõhusam on tegeleda keeruliste tunnetega õigel viisil ja veel enne, kui need eskaleeruvad plahvatuseks.

Kui tunnete tekkimas ärritust ja ülekoormust, andke partnerile sellest teada pehmel viisil – väljendage oma tunnet konkreetse olukorra suhtes ja rääkige oma vajadusest. Näiteks. «Ma tunnen end tänase päeva ettevalmistusi tehes ülekoormatuna, mulle on tõesti raske saada hakkama toidutegemise, koristamise ja laste elevusega, ning külalised on varsti siin. Vajan sinu toetust ja panust, et sellega toime tulla.»

Täpselt sama oluline on partneri pehmele lähenemisele vastata mõistmisega – proovige läheneda partneri murele uudishimuga ja tõesti kuulata, et saada aru, mida ta tunneb ja vajab. Enda kaitsmise või oma vaatepunkti seletamise asemel on hoopis tõhusam näidata partneri suhtes empaatiat ning tema tundeid valideerida. Näiteks võite öelda: «Aitäh, et sa seda mulle räägid. Tundub loogiline, et nende asjade korraldamine on ülekoormav, ja ma ei taha kindlasti, et sa end jõuluõhtul niimoodi tunneksid.»