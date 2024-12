Statistika näitab, et jõulude ja aastavahetuse ajal mitmekordistub õnnetusjuhtumite ja paraku ka perevägivalla juhtumite arv. Kuigi oleme plaaninud pühenduda lähedastega koos olemisele ja rõõmsale tähistamisele, ei lähe asjad sugugi alati nii nagu oleme soovinud. Pühadeaegsete õnnetuste ja tülide taustal on sageli just alkoholiga liialdamine, kirjutab Lauri Pihkva, Confido vaimse tervise kliiniku psühholoog.