Millise tervisemure korral saab abi apteegist, kui arsti juurde pääsemine on raskendatud?

Külmetushaigus, gripp ja Covid

Viiruse kahtluse korral soovitas apteeker teha esmajoones kiirtesti viirushaiguse tuvastamiseks. Viirushaiguse määramine on oluline, sest kuigi haiguste sümptomid võivad olla sarnased, võib ravi olla erinev. Lisaks on juba üsna harjumuspäraseks saanud Covid-19, gripi ja RS-viiruse neliktestidele kõrval apteekides saadaval ka kiirtestid adeno- ja rotaviiruse tuvastamiseks. Nii rotaviirus kui ka adenoviirus on inimestel ühed peamised nakkusliku kõhuviiruse, kurgupõletiku, bronhiidi või silmapõletiku põhjustajad, eriti lastel ning eakatel.

Kuna jõulupühadel külastatakse tihti sugulasi, eakaid vanemaid ja vanavanemaid, kes on gripi- ja Covid-19 viiruse riskigrupis, siis tuleb kasuks sümptomite ilmnemisel teha kiirtest ning positiivse tulemuse korral lükata vanavanemate külastamine edasi, kuniks haigus on möödunud. Gripp võib ohtlik olla väikelastele, rasedatele ning eakatele, mistõttu on oluline, et haigena jõululauda ei minda.