DEMOKRAATLIK KEEMIAPÖÖRE MIT teeb kõigile kättesaadavaks võimsa tehisaru ravimite arendamiseks

Milline on selle uue mudeli tähendus farmaatsia edasisele arengule? Boltz-1 on MIT Jameel Clinic'u masinõppe uurimiskeskuse teadlaste arendatud esimene täielikult avatud lähtekoodiga mudel, mis suudab konkureerida Google'i AlphaFold3-ga. See märgib olulist edasiminekut biomolekulaarse teaduse demokratiseerimisel, andes teadlastele kogu maailmas ligipääsu tipptasemel tööriistadele. Boltz-1 väljatöötamist juhtisid MIT kraadiõppurid Jeremy Wohlwend ja Gabriele Corso, koostöös teadur Saro Passaroga ning professorite Regina Barzilay ja Tommi Jaakkolaga.

Wohlwend rõhutas mudeli laiemat eesmärki, öeldes, et Boltz-1 on alles alguspunkt. Soovitakse, et teadlaskond panustaks selle edasiarendamisse.