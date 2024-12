Taani ehitatakse uus tehas, mis hakkab tootma veelgi rohkem kaalulangetiusravimeid

Selline näeb välja semaglutiidi molekuli mudel – see molekul on suuteline taltsutama isu, kui seostub vastavate retseptoritega.

Rasvumine on üks tapvamaid tõbesid tänases maailmas ja Taani farmaatsiahiiglane Novo Nordisk on teinud ses vallas suure läbimurde. Ettevõte, mis on jõukaks saanud insuliini tootmisega diabeetikuile on loonud semaglutiidipõhiseid ravimeid, mis ravivad ka rasvumist. Nõudlus nende järele on olnud suurem pakkumisest. Tehas ei hakka tootma vaid kaalulangetusravimeid.