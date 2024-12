Saate peatrauma – selle masina abil on parem šanss ellu jääda

Traumaatiline ajukahjustus võib teisese vigastusena esile kutsuda ajukoe turse. See viib pehmete ajukudede surumiseni vastu jäika koljut, põhjustades täiendavat kahju. Sekundaarne vigastus on TBI juhtudel üks peamisi haiglasurma põhjuseid, kuid seda on võimalik ennetada, kui jälgitakse pidevalt ajufunktsiooni olulisi biomarkereid, nagu EEG, koljusisene rõhk (intracranial pressure ehk ICP), aju verevarustus ja sealne hapnikutase.