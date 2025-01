Kõnerobotitel esinevad samuti dementsuse ilmingud

Tulemused näitavad ka, et «vanemad» mudeliversioonid, sarnaselt vanematele patsientidele, kipuvad testides kehvemini esinema. Uuringu autorid märgivad, et need leiud seavad kahtluse alla arusaama, et tehisintellekt suudab peagi inimarste asendada, vahendab Medical Xpress.