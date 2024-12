Paratsetamool, tuntud ka kui atsetaminofeen, on üks maailma laialdasemalt kasutatavaid valuvaigisteid. Uus uuring Nottingham'i ülikoolist aga hoiatab, et pikaajaline kasutamine võib suurendada eakate seas tõsiste terviseprobleemide riski. See avastus võib sundida ümber hindama ravimi kasutamist esmavaliku ravimina krooniliste haiguste puhul, vahendab Nottinghami ülikool.