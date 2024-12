HÄMMASTAV Kaaluta olekus küpseb aju toimivaks kiiremini kui Maal

Aju ja mikrogravitatsiooni suhet on siiani halvasti mõistetud, kuigi on teada, et kaaluta olek mõjutab lihaseid, luid, immuunsüsteemi ja kognitiivseid protsesse. Selleks et paremini mõista mikrogravitatsiooni mõju ajurakkudele, saatsid Scrippsi uurimisinstituudi ja New Yorgi tüvirakufondi teadlased tüvirakkudest tuletatud ajurakukogumid, mida nimetatakse organoidideks, rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS).