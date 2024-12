Pilt on illustratiivne.

Maailma esimene elusalt sündinud laps, kes on eostatud uuendusliku Fertilo tehnoloogia abil, sündis hiljuti Peruu Santa Isabeli kliinikus. Gameto, naiste reproduktiivtervisele keskendunud biotehnoloogiaettevõte, tõdeb, et Fertilo meetod ületab traditsioonilise kunstliku viljastamise (in vitro fertilization ehk IVF) piirangud, pakkudes peredele kiiremat ja vähem koormavat alternatiivi.