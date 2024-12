Miks punased veinid põhjustavad peavalu – teadlased leidsid midagi ootamatut

Punasest veinist tingitud peavalud on juba antiikajast tuntud nähtus, kuid selle põhjuste üle on siiani palju vaieldud. Sulfitid, biogeensed amiinid ja tanniinid on kõik olnud kahtlusaluste nimekirjas, kuid teadlaste uusimad uuringud viitavad, et tegelik süüdlane võib olla vähem tuntud ühend kvertsetiin, vahendab The Conversation.