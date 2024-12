Kodukass suri toidus peitunud linnugripiviiruse tõttu

Portlandi ettevõte Northwest Naturals teatas AP andmeil, et on vabatahtlikult tagasi kutsunud ühe partii oma ligi kilostes pakendites müüdavat Feline Turkey Recipe külmutatud toortoitu, kuna see sisaldas viirust. Toode oli müügil mitmes USA osariigis (sh Arizona, California ja Florida) ning ka Kanada Briti Columbias, vahendab HuffPost.