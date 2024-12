Vananemisega seotud haigustega võitlemiseks tuvastati uus võimalus

Kui kraanikauss üle ajab, on selle põhjuseks tavaliselt ummistus äravoolus. Sarnaselt kogunevad vananedes kehasse vananenud rakud, mis on lakanud jagunemast, kuid ei hävi, vaid jäävad kudedesse püsima. Uuringud on näidanud, et nendest rakkudest vabanemine võib aeglustada vanusega seotud haigusi, vähendada põletikku ja pikendada eluiga. Praegu puuduvad aga ravimid, mis suudaksid neid rakke tõhusalt sihikule võtta ja eemaldada.