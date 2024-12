Gerli Liivet: tervishoid vajab julgeid ja teotahtelisi õdesid

Ma ei ole inimene, kes läheb rääkima, et mul on raske. Olen pigem omaette ja lähedased on need, kes ühel hetkel märkavad, et midagi on korrast ära. Kui mul poleks olnud kodus nii ägedat toetusgruppi, siis ma ei oleks saanud olla superhea pereõde – ma tõesti hoolin oma patsientidest –, olla õppejõud ja samal ajal õppida magistrantuuris või töötada õdede liidu asepresidendina.

Minu elukaaslane on olnud mulle igal sammul toeks, oleme 25 aastat koos olnud ja ta mõistab mind sõnadeta. Ta teab, millal tahan rääkida ja millal tema rinnal nutta. Kui õppisin alles magistrantuuris, olid lapsed väiksemad ja läbisid ise puberteeti. Siis hoidsin neid oma muredest veidi eemal. Praegu on mu peres kaks noort võrratut naist, kes on mulle alati toeks. Ka ema on olnud mulle kõige raskematel aegadel suureks toeks, lisaks on mul veel mitmeid pereliikmeid ja sõpru, kes tunnevad mind ja teavad, millal neid vajan. Julgen väita, et kui mul ei oleks nii tugevat tagalat, siis ma ei oleks vastu pidanud ja sellisel määral karjääri teha saanud.

Kuidas tagala sind toetab?