Kuigi kassid on internetis populaarsemad kui kunagi varem, on inimesed nende käitumist tihti valesti mõistnud, vahendab Science Alert .

Varem sel aastal kuulutas The Washington Post, et kassid pole mitte pahatahtlikud, vaid lihtsalt valesti mõistetud. Uuringud on näidanud, et vastupidiselt levinud stereotüüpidele pole kassid antisotsiaalsed. Nad suudavad luua inimestega tugevaid sidemeid ning neil on unikaalsed isiksused ja eelistused. Nad on ka õppimisvõimelised.