Tuleb välja, et südamel on lausa oma aju – loe, millega see tegeleb

See võrgustik, mida nimetatakse südame sisemiseks närvisüsteemiks, on seni olnud alahinnatud kui üksnes ajus ja seljaajus toodetud signaalide vahendaja. Kuid Rootsi Karolinska instituudi ja USA Columbia ülikooli teadlased avastasid, et isegi lihtsate organismide, näiteks sebrakala südame närvisüsteem on hämmastavalt keeruline, vahendab Science Alert.