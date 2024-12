NÕUANNE 5 nippi, kuidas vältida aastavahetusel enda öökimaajamiseni ogarakssöömist

Pühadehooaeg on rõõmu ja pidustuste aeg, kuid võib kaasa tuua ka stressi ja selle mõjude avaldumise meie toitumisharjumustes. Pühadeperioodil, kui pidulaud on rikkalik ja maiustused käepärast, kipuvad paljud kogema stressisöömist. See nähtus võib mõjutada tervist nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt. Siin on teaduspõhised selgitused ja praktilised nõuanded stressisöömise mõistmiseks ja sellega toimetulemiseks.