9 fraasi, millest võib aru saada, et su partner on sotsiopaat

Sotsiopaadid on tuntud oma empaatiavõime puudumise poolest. Kui nad loovad suhteid teiste inimestega, on neil selleks tavaliselt omakasupüüdlik motivatsioon. Sotsiopaatilisi kalduvusi kohe märgata pole lihtne. Sotsiopaat pole suuteline tundma sügavaid tundeid aga tal on välja kujunenud huvid ja vajadused. Ta võib olla koguni ka vägivaldne kurjategija. Need fraasid, mida nad kasutavad –enamus neist – tunduksid sotsiopaatilise kontekstita ju loomult üsna meeldivad. Oluline ongi kontekst, et nende fraaside ohtlikust tagamaast aimu saada.