Linnugripp muteerub USAs mühinal – ohus nii inimesed kui loomad

​USA terviseametid teatasid, et kriitilises seisundis Louisiana patsiendilt leitud viiruseproov näitas mutatsioone, mis soodustavad viiruse levikut inimese hingamisteedes. Siiski rõhutasid eksperdid, et mutatsioonid tekkisid tõenäoliselt patsiendi enda organismis, mitte lindudel, ja viiruse edasiandmist teistele inimestele ei ole täheldatud.

Teadlased, nagu Angela Rasmussen ja Thijs Kuiken, rõhutavad, et kuigi mutatsioon võib aidata viirusel paremini rakke nakatada, ei tähenda see automaatselt suuremat nakkusohtu. Rasmussen märkis, et sarnaseid mutatsioone on varemgi täheldatud ilma laiemate puhanguteta, vahendab ScienceAlert.