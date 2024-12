Kas enneaegselt sündinuid kimbutavad täiskasvanuna terviseprobleemid?

Enneaegne sünd, mis leiab aset enne 37. rasedusnädalat, esineb hinnanguliselt ühel juhul kümnest sünnist üle maailma. Varasemad uuringud on seostanud enneaegse sünni suurenenud südame-veresoonkonna haiguste riskiga, sealhulgas suurema hüpertensiooni ja insuldi tekke tõenäosusega. Ent need uuringud on harva hõlmanud kaasaegse neonataalravi järgselt täiskasvanuks sirgunud inimesi, vahendab Medical Xpress.