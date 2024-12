Terviseamet hoiatab lapsevanemaid isehakanud onkoloogi eest.

Näiteks räägib Maris Pulla ühes veebi postitatud videos, et kui lapsel diagnoositakse vähk, tuleb otsa vaadata lapsevanematele. «Mis on seal läinud valesti, mis on see juurpõhjus, miks on selline haigus välja löönud,» küsib Pulla.

Pulla esitab valeväite, justkui on vähk tekkinud tagajärjena lapsevanemate käitumisele. «Laste vähihaigus on alati millegi tagajärg, millegi tulem - ehk see on sümptom,» ütles Pulla. Ta eksitab vaatajaid, et laste depressioon, ärevushäired või tugevad migreenihood on alati seotud vanematega ning lapsi on võimalik tervendada läbi vanemate.

«Ei pea hakkama last viima kuskile teraapiasse, eriti kui ta on alla 12-aastane. Lapsel ei ole tegelikult midagi viga, tema on juba see sümptom, ta on tulem, ta on tagajärg. Tagajärjele eelnes juurmuster, mis tuleb üles leida vanemate kaudu,» rääkis Pulla.

Terviseamet hoiatab, et tegemist on hapras seisus haigete ja raske haiguse saanud laste vanemate hirmutamisega, millel puudub igasugune teaduslik taust või sisu. Pulla eesmärk on eelkõige leida kliente ehk tal on äriline huvi, pakkudes juurpõhjuste tuvastamise erasessiooni, mille hind on 400-500 eurot.