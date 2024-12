Seda tervist kahjustavat tegurit kipuvad eestlased sageli alahindama

Ent millest võiks oma tervise korrastamisel alustada? Anton Ojamaa sõnul näitavad uuringud, et tänapäeva inimesed kipuvad järjest vähem liikuma. Samas kimbutab eestlasti väga sageli just väsimus ja ülekoormus, mistõttu jääb unetunde veelgi vähemaks. «Vanuse kasvades lisandub sellele ka ülekaal ning see kõik kindlasti põhjustab pikemas perspektiivis erinevaid probleeme.»

Kuivõrd just stress on tänapäeval väga levinud tervist hävitav seisund nii mujal maailmas kui ka Eestis, tulekski eeskätt pöörata tähelepanu just stressi maandamisele, kuna eestlased kipuvad seda pidevalt alahindama. «Maailma kiire areng ja ülikiire informatsiooni liikumine, samuti ka erinevad kõrged nõudmised ja ootused seavad ohtu meie vaimse ja seeläbi ka füüsilise tervise. Kui me teadlikult taastumisega ei tegele, on sel tervisele väga kahjulik mõju,» rõhutas ta.