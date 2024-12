Loe, milliseid tervisehüvesid pakub ingver

Ingver on üks looduslikest antibiootikumidest.

Ingver on pärit Kagu-Aasiast ja on tuntud oma vürtsika maitse ja lõhna poolest. Seda kasutatakse laialdaselt nii magusates kui soolastes roogades, pakkudes unikaalset maitseelamust. Lisaks maitsele on ingveril tervist toetavad omadused, mis teevad sellest hinnatud koostisosa.