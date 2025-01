Lapsepõlves esineva vähi kõige olulisem teadaolev riskitegur on geneetiline eelsoodumus. Teatud haigustega seotud geneetilised variandid suurendavad vähi tekkimise riski, vahendab Medical Xpress.

Professor dr Christian Kratz, Hannoveri meditsiinikooli laste hematoloogia ja onkoloogia osakonna direktor, rõhutab, et lastel ja noorukitel esineva vähi põhjuste mõistmine on oluline, et parandada ravi, avastada vähk varasemalt või isegi vältida selle teket tulevikus.