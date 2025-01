ARVAMUS Patendikokkulepped ravimisektoris – järjekordne külm dušš Eesti tarbija rahakotile?

Kohtutel erinev lähenemine

USAs ja ELis on kohtotsustega määratud, et sellised lepingud on konkurentsiõigusega keelatud; siiski on kohtute lähenemisviis ja õiguslik hinnang nende ülevaatamisel ja hindamisel erinev. 2013. aastal otsustas USA ülemkohus kohtuasjas Federal Trade Commission vs Actavis Inc., et «tasu eest viivitamise» kokkuleppeid tuleb hinnata «põhjendatuse doktriini» kontrollimise kaudu.

Euroopa Kohtus kasutatud mõiste «konkurentsi piiramise eesmärgil sõlmitud kokkulepe» tähendab, et kohtu vaatepunktist saavutasid pooled kokkuleppe konkreetse eesmärgiga saada majanduslikku kasu ja vältida kulukat kohtuvaidlust. Euroopa Kohus väitis kohtuasjas Lundbeck vs Euroopa Komisjon, et originaalravimi tootjale kuuluvad patendiõigused ei tähenda, et geneerilise ravimi tootjaid ja originaalravimi tootjaid ei võiks ELi konkurentsiseaduste alusel konkurentidena käsitleda, ja originaalravimi tootja poolt geneerilise ravimi tootjale tehtavad maksed on indikaator, mille alusel saab hinnata sellise kokkuleppe võimalikku olemasolu ja ausa konkurentsi rikkumist. Põhjendatuse doktriini kontrollimise käigus uurib kohus, kas kõnealune kokkulepe seab konkurentsile põhjendamatuid piiranguid, arvestades andmeid turu struktuuri ja ettevõtjate kohta, nende olukorda enne ja pärast konkurentsi piiramist ning kokkuleppe mõju.