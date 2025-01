OOTAMATU OHT Nahkhiirte väljaheidete kasutamine nõudis kahelt kanepikasvatajalt elu

Viimastel aastatel on mitmed USA osariigid legaliseerinud kanepi kasutamise, sealhulgas ka kodus kasvatamise (näiteks New York). See on toonud kaasa kanepiga seotud toodete turu kasvu. Üks neist toodetest on nahkhiire guaano ehk väljaheited, mida peetakse parimaks väetiseks kõrge fosfori- ja lämmastikusisalduse tõttu.