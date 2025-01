AVASTUS Inimese mõtlemiskiirus on tegelikult niru

Caltechi teadlased mõõtsid inimese mõtlemiskiirust ja jõudsid järeldusele, et see on vaid 10 bitti sekundis. Samal ajal töötlevad meie kehad sensoorse süsteemi kaudu keskkonnast pärit andmeid kiirusega triljon bitti sekundis, mis on mõtlemiskiirusest 100 miljardit korda kiirem. Uuring tõstatab olulisi küsimusi neuroteaduses: miks suudame mõelda vaid üht mõtet korraga, kuigi meie sensoorsed süsteemid töötlevad tuhandeid sisendeid üheaegselt?