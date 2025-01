Teadlased võtsid luubi alla, kas vallalised on eluga rahul

Ajakirjas Psychological Science avaldatud uus uuring näitab, et eluaegsed vallalised hindavad eluga rahulolu madalamalt ja nende isiksuseomadused erinevad partnerlussuhtes olevate inimeste omadest. See rõhutab vajadust luua vallalistele mõeldud toetavaid võrgustikke.

«Vanemas eas, kui inimesed seisavad silmitsi rohkemate tervise- ja finantsprobleemidega, võivad need erinevused olla eriti olulised,» ütles üks uuringu juhtivatest autoritest, Julia Stern, Bremeni ülikooli teadur Saksamaal. «Abikaasa või partner on sageli see, kes aitab.»