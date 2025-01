Mis on noroviirus ja kuidas kurnavat haigust vältida?

Noroviirust, mida sageli nimetatakse «kõhugripiks», ei tohi segi ajada gripiga, mida põhjustab gripiviirus. Mayo kliiniku lastearstide nakkushaiguste spetsialist dr Nipunie Rajapakse selgitab, et noroviirus põhjustab gastroenteriiti.

«Sümptomiteks on oksendamine ja kõhulahtisus. Enamik terveid inimesi paraneb mõne päevaga, kuid nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestel võivad sümptomid kesta kauem,» lisas ta. Eriti oluline on jälgida vedeliku tarbimist, kuna vedelikupuudus on suureks riskiks, eriti lastel, eakatel ja rasedatel.