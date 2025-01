TARGU TALITA Selle talvise tegevuse juures võib tabada infarkt

AHA avalduses on märgitud, et lumerookimine on üks tegevustest, mis võib olla südamele suureks koormuseks eriti neil, kes pole regulaarselt aktiivsed. Teadusuuringud on aastate jooksul kinnitanud lumerookimise ohtlikkust nii südamehaigustega kui ka tervetele inimestele, vahendab Medical Xpress.

Dr Keith Churchwell, AHA president ja meditsiiniprofessor, selgitas, et lumerookimise mõju südamele on võrreldav jooksulindil stressitesti tegemisega. Kui sellele lisada külma ilma mõjud, suureneb südamehaiguste risk veelgi. See on eriti ohtlik neile, kelle füüsiline vorm on nõrk.