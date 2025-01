See haigus võtab alt rohkem jalgu kui maamiinid

Kui märkate hommikul sokke jalga pannes, et suur varvas, mis on juba mõnda aega valutanud, on hakanud mustaks muutuma, võib see viidata tõsisele veresoonkonna probleemile. Suurbritannias tehti 2023. aastal enam kui 3500 amputeerimist, kuid tervishoiusüsteemis pingutatakse selle arvu vähendamise nimel, keskendudes perifeersete arterite haiguse varasele avastamisele ja kiirele ravile, kirjutab