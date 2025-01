Tänu üle maailma omandatud immuunsusele on tagajärjed oluliselt vähem tõsised.

Viis aastat tagasi haigestus Wuhanis, Hiinas, rühm inimesi viirusega, mida polnud maailmas varem nähtud. See viirus, hiljem tuntud kui SARS-CoV-2, põhjustas COVID-19 pandeemia, mis tõi esile globaalselt tervishoiusüsteemide ebavõrdsuse. Kuigi viirus ringleb endiselt, on see muutunud vähem surmavaks vaktsineerimiste ja nakatumiste kaudu omandanud immuunsuse kaudu. Kuid viiruse evolutsioon nõuab pidevat jälgimist.