USAs sai heakskiidu valkudest veresoonteasendaja

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) on heaks kiitnud Symvessi – esimese rakuvabal koetehnoloogial põhineva veresoonte implantaadi, mis on mõeldud täiskasvanutele jäsemearterite vigastuste korral, kui kiire verevarustuse taastamine on vajalik jäseme kaotuse vältimiseks.