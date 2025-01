Mis põhjustab juuste väljalangemist ja küünte haprust?

Aga mis juhtuks, kui me lõpetaksime juuste ja küünte eest hoolitsemise? Kas need lihtsalt kasvaksid lõputult? Vastus on jah. Juuksed kasvavad umbes 1 cm kuus ja küüned veidi üle 3 mm kuus. Kui neid mitte lõigata, võivad need saavutada muljetavaldavaid pikkusi. Näiteks ukrainlanna Aliia Nasyrova hoiab maailma pikimate juuste rekordit (257,33 cm), samal ajal kui ameeriklannal Diana Armstrongil on rekordiliselt pikad küüned (1306,58 cm).