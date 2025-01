VÄHI LÄTE USA peaarst nõuab vähki soodustavatele jookidele hoiatussilte

Eelmisel nädalal tõstatas Murthy teema, et ameeriklaste teadlikkus alkoholi ja vähi seoste kohta on madal, kutsudes üles reformima alkoholi märgistamist, et tõsta inimeste teadlikkust riskidest, vahendab Gizmodo.

Uuringud on järjepidevalt näidanud, et alkohol tõstab oluliselt vähiriski. Näiteks 2021. aastal avaldatud uuringus ilmnes, et alkohol põhjustab hinnanguliselt igal aastal umbes 700 000 vähijuhtu maailmas, sealhulgas märkimisväärse osa vähijuhtudest ka Ameerika Ühendriikides. Murthy sõnul on alkohol seotud USAs umbes 100 000 vähijuhtumi ja 20 000 vähi põhjustatud surmaga aastas, mis ületab alkoholi põhjustatud liiklusõnnetuste surmade arvu (13 500).