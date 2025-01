Avastati, mis paneb kahjustunud südame uuenema

Rahvusvaheline teadlaste meeskond leidis, et avastus võib viia uute ravimeetodite väljatöötamiseni, mis parandavad kahjustunud südame taastumisvõimet, kuigi praegu pole veel selge, miks see protsess nii tõhus on. Karolinska instituudi molekulaarbioloog Olaf Bergmann märkis, et tulemused viitavad võimalikule peidetud võtmele, mis käivitab südame enesetervenemise mehhanismi, vahendab Science Alert.