PUUST JA PUNASEKS Arstid õpetavad vältima vigu, mille tõttu võib talvel tabada infarkt

Khraishah soovitab külmaga väljas viibides vältida liigset pingutust. «Vältige liigset füüsilist aktiivsust, sest te higistate ja kaotate soojust.»

Ta soovitas sooja hoidmiseks kasutada lisatekke, kuid mitte elektritekke, mis on tuleohtlikud.

Wipfler ütles, et soojad joogid võivad aidata inimestel õues soojas püsida, kuid alkoholi tuleks vältida. «See võib tekitada sooja tunde, aga see laiendab veresooni ja paneb urineerima, nii et tekib vedelikupuudus. Ja alkohol segab sirgjoonelist mõtlemist.»

Samuti tuleks tema sõnul vältida suitsetamist.

Kui jäädakse külma või tuule kätte, soovitas Wipfler otsida varju millegi taga, mis võib tuult blokeerida, või olla aktiivne, et end soojendada. «Kui teil pole õiget riietust ja te ei pääse soojemasse keskkonda, tegelege soojuse tootmisega,» ütles ta. «Soojusenergia loomiseks hüppa üles ja alla.»

Wipfler ütles, et värisemine on veel üks viis soojuse tekitamiseks. «Peamine põhjus, miks te värisete, on see, et aju tuvastas, et teil hakkas külm ja saadab kehale signaali adrenaliini suurendamiseks. Külmavärinaid saate tekitada, kui pingutate korduvalt lihaseid, mis tõstab kehatemperatuuri, kuna selles lihastegevuses kasutatakse energiat.»

Ja ärge lootke termomeetrile, mis annab märku, kui külm ilm on liiga külm, ütles Khraishah. Inimesed, kes on harjunud elama külmemates piirkondades, võivad hakkama saada paremini kui need, kes elavad soojemas kliimas ja satuvad ootamatult külma kätte.

«See, millega teie keha on harjunud võrreldes sellega, millega ta silmitsi seisab, on tähtsam kui maagiline number,» ütles ta.