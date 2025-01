Kaalu langetada aitavad ravimid toovad kaasa ootamatu ohu

Kaalulangetamine pole lihtne, muidu ei seisaks me silmitsi ülekaalu ja rasvumise kriisiga. Meie bioloogia sunnib meid sööma rohkem, kui toit on kättesaadav, ning kehad talletavad liigse energia rasvana, et valmistuda võimalikeks toidupuuduse perioodideks. Tänapäeval, kus odav ja kaloririkas toit on laialdaselt kättesaadav, on see evolutsiooniline kaitsemehhanism muutunud terviseriskiks, kirjutab The Conversationis Stuart Phillips, McMasteri ülikooli professor.