Lasnamäel saab end homme gripi vastu vaktsineerida

Kuni 7-aastastele lastele, üle 60-aastastele ja teistele riskirühmadele on vaktsineerimine tasuta. Vaktsineerida saab eelregistreerimiseta. Oluline on kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Sel aastal algas gripi kõrghooaeg sooja sügise tõttu hiljem, alles detsembris. Vaktsineerimine on parim viis rasket haigestumist ennetada. Vaktsiini kaitse kujuneb keskmiselt kahe nädala jooksul pärast kaitsesüsti.

Vaktsineerima on oodatud ka 8-59-aastased inimesed – see on tavapärasest soodsam, 16 eurot.