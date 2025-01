LIBEDAGA TURVALISELT Kuidas vältida kukkumisi ja milliseid abivahendeid kasutada taastumiseks?

Ennetavad abivahendid kukkumise vältimiseks

Karkude ja keppide jääteravikud – jääteravikud on karkude ja keppide külge kinnitatavad lisad, mis tagavad parema haakuvuse jäisel pinnal. Lõune sõnul on need hädavajalikud just siis, kui jääd ja lund on rohkelt. Teravik tuleks siseruumides kindlasti eemaldada.