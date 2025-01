Tervisekassa laiendas 2025. aastal rahastatavate ravimite nimekirja

Ühe olulise muudatusena lisandus rahastatavate ravimite hulka mitteopereeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks kasutatav ravim Enhertu. See on mõeldud täiskasvanud patsientidele, kes on eelnevalt saanud ühe HER2-vastase ravikuuri. «Eestis on ligemale 30 patsienti, kes ravimit vajavad ja seni on patsientide ravimisel kasutatud alternatiivset ravimit Kadcyla. Soodusnimekirja lisanduv Enhertu pikendab patsientide elumust ja parandab nende elukvaliteeti suuremal määral,» rääkis Tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark. Esimesel aastal on ravi maksumus Tervisekassale ligemale 1,2 miljonit eurot.